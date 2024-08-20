القبض على متهم بجريمة قتل أثناء مشاجرة عائلية في بغداد

2024-08-20 13:49:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قوات الشرطة الإتحادية، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، القبض على متهم بجريمة قتل اثناء مشاجرة عائلية في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، إن" قوّة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بعد قيامه بقتل احد الاشخاص خلال مشاجرة بين اقرباء في منطقة (الرسالة الثالثة) ببغداد".

وأضافت، إن" عملية إلقاء القبض تمّت وفقاً لمعلومة دقيقة بوجود حادث وتشكيل فريق عمل مشترك والقيام بعمليات التحري التي أدت إلى القبض على المتهم وبوقت قياسي، وتم إحالة المتهم الى الجهات المختصة.