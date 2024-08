اليونسيف: 77 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون سوء التغذية

2024-08-20 14:14:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىيعاني ما لا يقل عن 77 مليون طفل بواقع 1 بين كل 3 أطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من سوء التغذية بشكل أو بآخر، وفقا لتقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وخلص التقرير إلى أن "55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مع ارتفاع هذه الأشكال من […]

