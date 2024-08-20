البصرة تعلن بدء التشغيل التجريبي لمعمل الحديد والصلب

2024-08-20 14:21:02 - المصدر: واع

البصرة – واع – محمد ناصر

أعلن رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين سلمان، اليوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل التجريبي لمعمل استثماري جديد للحديد والصلب بطاقة إنتاجية بلغت 350 ألف طن سنوياً.

وقال سلمان في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم بدء التشغيل التجريبي لمعمل استثماري جديد للحديد والصلب بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف طن سنوياً، ما سيسهم في تلبية احتياجات محافظة البصرة والمحافظات المجاورة من الحديد"، لافتاً الى أن "كلفة انشاء المشروع في مرحلته الأولى بلغت 54 مليون دولار على مساحة 160دونماً".

وأكد أنه "تم استيراد المعدات من إيطاليا وأمريكا ليضم المعمل ستة أفران ووحدة درفلة"، مبيناً أن "الأزمة الأوكرانية الروسية قد أثرت بشكل كبير على استيراد الحديد إلى العراق، مما يبرز أهمية المشروع في تقليل الاعتماد على الاستيراد".

من جانبها، أكدت عضو مجلس المحافظة، أطياف التميمي، خلال المؤتمر أن "المجلس يعمل على وضع خطة لتعزيز الاستثمار في العراق وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير فرص عمل جديدة للعراقيين".

بدوره، أوضح مدير المعمل ياسر العبدلي، أن "إنشاء المشروع بدأ في عام 2021، مع استقطاب شركات ذات سمعة عالمية في صناعة الحديد والصلب"، مشيراً إلى أن "المعمل سيقوم بإنتاج حديد التسليح بأحجام تتراوح بين 10 ملم و32 ملم، مع وجود خطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة للبراغي والمسامير في المستقبل".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت في الآونة الأخيرة افتتاح مجموعة من المعامل والتي يعول عليها بالإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.