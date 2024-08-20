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محطات طاقة شمسية جديدة تدعم إنتاج الكهرباء في العراق

عضو المكتب السياسي بحركة النجباء العراقية حيدر اللامي للجزيرة: المقاومة بالعراق قصفت قاعدة عين قبل أيام
عضو المكتب السياسي بحركة النجباء العراقية حيدر اللامي للجزيرة: المقاومة بالعراق قصفت قاعدة عين قبل أيام
2024-08-20 14:48:05 - المصدر: الطاقة

تتواصل مساعي زيادة إنتاج الكهرباء في العراق، من خلال التوسع في إنشاء محطات التوليد، خاصة من الطاقة الشمسية، وخطوط الربط لتأمين احتياجات المواطنين المتزايدة من الطلب على الطاقة. ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من الناصرية، العمل في عدد من المشروعات المتعلقة بتوسعة وتطوير شبكات النقل …

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