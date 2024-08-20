2024-08-20 14:48:05 - المصدر: الطاقة

تتواصل مساعي زيادة إنتاج الكهرباء في العراق، من خلال التوسع في إنشاء محطات التوليد، خاصة من الطاقة الشمسية، وخطوط الربط لتأمين احتياجات المواطنين المتزايدة من الطلب على الطاقة. ووفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من الناصرية، العمل في عدد من المشروعات المتعلقة بتوسعة وتطوير شبكات النقل …

إقرأ: محطات طاقة شمسية جديدة تدعم إنتاج الكهرباء في العراق على منصة الطاقة