2024-08-20 15:06:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:رئيس الوزراء يغادر الناصرية عائدا الى بغداد بعد افتتاح عدة مشاريع خدمية في المحافظة.انتهى.

The post تلفزيون الناصرية: رئيس الوزراء يغادر الناصرية عائدا الى بغداد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.