2024-08-20 15:21:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن مراحل إنجاز مشاريعه بالمحافظة، مشيراً الى إنجاز صيانة 24 مدرسة وتطوير الطرق.وقال رئيس الفريق محسن حمزة راضي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة الديوانية مستمرة بتنفيذ عدة مشاريع منها مشروع بناء مدرسة جرف النصر المتكونة من تسعة صفوف في منطقة الريف في قضاء السديري، حيث تجاوزت نسب الإنجاز الفعلي على الإنجاز المخطط من قبل شركة الفاو الهندسية العامة".وأشار الى أن "الفريق ينفذ مشروع بناء 24 مجموعة صحية لمدارس متفرقة في مركز وأقضية ونواحي المحافظة من قبل شركة الفاو الهندسية العامة"، لافتاً الى أن "الفريق يواصل أعمال مدّ السواقي والمقرنص في ملحق حي الأمين".وذكر راضي أن "الأعمال جارية في داخل جامعة القادسية بإنهاء أعمال تثبيت الأنابيب وفتحات تصريف المجاري والخط الناقل لمياه البزل للملعب الرياضي"، مبيناً أن "الفريق واصل عمل البناء في القاعة الرياضية وتنفيذ عدة مشاريع لمد شبكات الماء الصافي في مناطق متفرقة من مركز المحافظة وآل بدير".