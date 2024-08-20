اعتقال موظفين باحدى شركات الاتصالات داخل مطار النجف الدولي

2024-08-20 15:21:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية تمكنت عدد من موظفي شركة زين للاتصالات داخل مطار المحافظة الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة أوقفت 4 موظفين بشركة زين للإتصالات داخل مطار النجف الدولي، بتهمة قيامهم ببيع شرائح هواتف نقال دون مستمسكات اصولية داخل مطار النجف الدولي".

وبين المصدر، أن "المتهمين تم نقلهم لمركز احتجاز خاص لإكمال إجراءات التحقيق معهم".

من جانب آخر، توفي زائر إيراني الجنسية، بعدما تعرض للغرق في أحد الانهر المائية قرب جسر ام نعجة شرقي مدينة النجف مركز المحافظة، حيث تم نقل جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.