صلاح الدين تطلق رابط التقديم الإلكتروني على العقود المخصصة للمحافظة

2024-08-20 15:28:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أطلقت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، رابط التقديم الإلكتروني على العقود المخصصة للمحافظة".

وأعلنت المحافظة في وقت سابق استعدادها لإطلاق الاستمارة الإلكترونية لتعيينات العقود الخاصة بالمحافظة ضمن الـ 150 ألف درجة وظيفية".

وبلغت حصة محافظة صلاح الدين من هذه العقود 7292 درجة في مختلف الدوائر الحكومية مخصصة لخريجي المرحلة الابتدائية وحتى البكالوريوس براتب شهري وعقد لمدة ثلاث سنوات".

وخصّصت المحافظة رابطًا للمتقدمين لملئ المعلومات الخاصة بالتقديم.

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