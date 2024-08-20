بتوجيه من رئيس الوزراء.. تشكيل لجنة لدعم المنتخب الوطني في تصفيات المونديال

2024-08-20 15:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة خالد كبيان، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعم المنتخب الوطني للتأهيل الى مونديال 2026.

وقال كبيان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماعاً عقد اليوم بهدف الإعلان عن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة لدعم المنتخب الوطني العراقي من أجل تأهله إلى نهائيات كأس العالم"، لافتاً الى أن "‏هذه اللجنة ستعمل على تسخير الفعاليات الحكومية والجماهيرية من أجل دعم المنتخب ومساندته خلال مشواره في المونديال".

وأضاف أن "‏هذه اللجنة تشترك فيها مستشارية رئيس الوزراء ونقابة الفنانين ونقابة الصحفيين واتحاد الصحافة الرياضية وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة البصرة"، مبيناً أن "اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاعية الاخرى وروابط المشجعين من أجل دعم المنتخب الوطني".

ودعا كبيان الى "توحد الخطاب الإعلامي وتجنب الأمور التي تخدش مسامع اللاعبين أو المدربين أو تعقد المسيرة الرياضية خلال التصفيات"، منوهاً بأنه "سيتم إطلاق حملة لدعم المنتخب بعد الزيارة الأربعينية تشترك فيها جميع القطاعات".