نجم الميرنغي يوبخ مبابي وثنائي الملكي

2024-08-20 15:49:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن عدم رضا نجم فريق ريال مدريد جود بيلينجهام من أداء 3 من لاعبي الفريق بعد مباراتهم الأحد الماضي ضد ريال مايوركا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الاسبانية، فأن "قناة (موفيستار)، التقطت حديث مبابي وفينيسيوس عن تبادل المراكز وكيفية صعوبة الأمر على مايوركا لإيقافهما عندما يفعلان ذلك"، مبينة ان "جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد ظهر في مقطع الفيديو وهو غير راض عن أداء زملائه كيليان مبابي واثنين آخرين".

وتلاقى الفريقان في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، موسم 2024-2025، حيث تعادلا بهدف لمثله.

المصدر: وكالات



