النيجر تستأنف صادرات النفط عبر بنين

2024-08-20 16:12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استأنفت النيجر صادرات النفط بعد التوصل إلى اتفاق مع بنين المجاورة في أعقاب نزاع حدودي وقع مؤخرا, قال مسؤولون حكوميون. وتوقفت شحنات النفط الخام من هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا في يونيو عندما أغلقت النيجر خط أنابيب النفط الذي تديره شركة البترول الوطنية الصينية ، والمعروفة باختصار باسم سي إن بي سي ، والذي يربط حقل أغاديم النفطي بمحطة سيمي كبودجي في بنين. وقال وزير الطاقة في بنين سامو أدامبي هاتفيا يوم الاثنين توصلنا إلى اتفاق.وأكد مكتب رئيس الوزراء النيجيري علي لأمين زين استئناف صادرات النفط. تعتمد النيجر على ما يسمى بخط أنابيب التصدير بين النيجر وبنين ، والذي مددته سي إن بي سي كجزء من صفقة بقيمة 4.6 مليار دولار في صناعة النفط في البلاد ، لسداد قرض بقيمة 400 مليون دولار من الشركة المملوكة للدولة في الصين. وتعتزم النيجر سداد الدين باستخدام عائدات شحنات النفط.