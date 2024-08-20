لماذا يشعل مضيق هرمز القلق من جديد؟

2024-08-20 16:12:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نادرا ما يكون مضيق هرمز ، وهو ممر مائي ضيق عند مصب الخليج العربي ، بعيدا عن بؤرة التوترات العالمية. هذا طريق بحري رئيسي يتعامل مع حوالي 30 ٪ من تجارة النفط في العالم ويتم مراقبته عن كثب بحثا عن أي علامات على اضطراب حركة المرور. ان تهديدات إيران بمعاقبة إسرائيل على اغتيال إسماعيل هنية، زعيم حركة حماس الفلسطينية في طهران، أثارت مرة أخرى المخاوف من أن الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي يمكن أن تتعرض للتهديد. واستهدفت إيران السفن التجارية التي تعبر المضيق على مر السنين وهددت بالفعل بإغلاق الممر. ومع ذلك ، لم تهدد طهران على وجه التحديد حركة المرور عبر هرمز هذه المرة ، ولكنها تدعم بنشاط المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يهاجمون السفن بالقرب من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، مما يشير إلى أن إيران مستعدة لعرقلة الملاحة العالمية في السعي لتحقيق أهدافها.