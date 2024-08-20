ارتفاع اسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق بورصتي البلاد

2024-08-20 16:56:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع إغلاق البورصتين في البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز؛ ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149350 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.