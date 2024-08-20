النقل: أكثر من 600 باص تواصل عملها في نقل زائري الأربعينية

2024-08-20 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، استمرار حافلاتها ومركباتها في تفويج ونقل الزائرين اعتبارًا من الأول من شهر صفر ولغاية الآن.وقال كريم كاظم حسين مدير عام الشركة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أكثر من 350 حافلة انطلقت باتجاه المنافذ الحدودية لنقل الزائرين الوافدين من المنافذ الحدودية باتجاه المدن المقدسة، و 300 حافلة باتجاه محافظة كربلاء المقدسة".وأضاف، أن "العدد قابل للزيادة خلال اليومين المقبلين مع الاقتراب من ساعات الذروة داخل المدينة ومع بدء التفويج العكسي من كربلاء المقدسة باتجاه المنافذ الحدودية".وأكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، وجود لجان خاصة تتابع تسعيرة أجور المركبات لنقل الزائرين.وقال مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص أحمد كريم الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة نقل الزائرين بدأت منذ الأول من شهر صفر، والتي تضمنت نقل آلاف الزائرين من جميع المنافذ الحدودية صوب المراقد المقدسة"، لافتاً إلى، أن "العملية تمت بسلاسة بعد توفير المركبات بمختلف الأحجام".وأضاف، أن "الشركة حافظت على تسعيرة النقل بعد أن تم تشكيل لجان مختصة لمتابعة التسعيرة وضمان عدم رفعها على الزائرين"، مبيناً، أن "الكادر المتقدم متواجد حالياً في كربلاء المقدسة، وتم توزيع الكادر في جميع المحاور، ومن المتوقع أن يبدأ التفويج العكسي خلال يومين".