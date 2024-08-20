طائرات حربية تركية تقصف مواقع بين اربيل والسليمانية

2024-08-20 17:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد كاميران عثمان مسؤول مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الأمريكية "سي بي تي" قيام الطائرات الحربية التركية اليوم الثلاثاء، بقصف مناطق حدودية في محافظتي اربيل والسليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وأكد عثمان لوكالة شفق نيوز؛ أن "في الساعة الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قامت الطائرات الحربية التركية بقصف منطقة باسكي بيريان ثلاث مرات وقصفت قرية كونده زور مرة واحدة في منطقة بالكايتي الحدودية التابعة لقضاء جومان في محافظة أربيل".

وأضاف أنه "وبعد حوالي ساعة بعد القصف الاولى قصفت الطائرات التركية جبلي برزوت وكلاوه في محيط قرية كلاله التابعة لقضاء ماوت أربع مرات".

واشار عثمان إلى ان "القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا من المدنيين إلا أنه تسبب في حرق مساحات واسعة من الأراضي العشبية والغابات في تلك المناطق".