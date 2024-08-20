السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة ذي قار
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة ذي قار، التي تضمنت:
■ إفتتاح ملعب الناصرية الدولي سعة 20 ألف متفرج.
■ إفتتاح مستشفى البطحاء بمحافظة ذي قار سعة (50) سريراً.
■ زيارة محطة كهرباء (جنوب الناصرية) التحويلية.
■ إطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة الكهربائية، بمجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وهي:
● مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في الدورة المركبة، بإضافة 250 ميغاواط إلى إنتاج المحطة الغازية.
● مشروع إنشاء وحدات غازية للدورة البسيطة بواقع وحدتين ووحدة مركبة، سيضيف ما مقداره 921 ميغاواط من الطاقة.
● مشروع محطة ميسلون لإنتاج الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغا واط.
● مشروع الطاقة الشمسية في أور سعة 300 ميغاواط.
● مشروع محطة جنوب الناصرية الثانوية سعة 400 ك ف، ضمن مشاريع نقل الطاقة.
● مشروع إنشاء خطين ستراتيجيين (الرميلة- جنوب الناصرية) و (جنوب الناصرية- ذي قار المركبة)، سعة 400 ك ف.
● مشروعِ الشبكة الخارجية لمحطة ذي قار المركبة سعة 400 ك ف.
● إنجاز محطات أريدو والإسكان الصناعي الثانوية، والرفاعي الثانوية، سعة 132 ك ف، ودخولها للعمل.
● مشاريع خطوط النقل بسعة 132 ك ف ومنها (أريدو - الإسكان)، (الإسكان- شرق - الناصرية)، (ذي قار المركبة- البطحاء)، (المصبّ العام- جنوب الناصرية)، (جنوب الناصرية– البصيّة).
■ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة أور السياحية، وتتضمن المركز الثقافي والمسرح السومري المفتوح، ومسرح أور المغلق، ومركزاً لحوار الأديان، والجناح الإداري الذي يضمّ قاعات للاجتماعات.
■ إطلاق الأعمال التنفيذية للمشاريع الآتية:
● مشروع فندق (إينانا) خمس نجوم سعة 400 غرفة، في مدينة أور السياحية.
● مشروع متحف أور العالمي ومشروع مدينة الإنتاج الدرامي.
● مشروع مسجد (خاتم الأنبياء)، ومشروع إنشاء سوق تراثي ضمن مدينة أور السياحية.
■ متابعة سير الأعمال في مشروع مطار الناصرية الدولي، والاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة في منشآته.