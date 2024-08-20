2024-08-20 17:06:01 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته إلى محافظة ذي قار، التي تضمنت:

■ إفتتاح ملعب الناصرية الدولي سعة 20 ألف متفرج.

■ إفتتاح مستشفى البطحاء بمحافظة ذي قار سعة (50) سريراً.

■ زيارة محطة كهرباء (جنوب الناصرية) التحويلية.

■ إطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة الكهربائية، بمجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، وهي:

● مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية في الدورة المركبة، بإضافة 250 ميغاواط إلى إنتاج المحطة الغازية.

● مشروع إنشاء وحدات غازية للدورة البسيطة بواقع وحدتين ووحدة مركبة، سيضيف ما مقداره 921 ميغاواط من الطاقة.

● مشروع محطة ميسلون لإنتاج الطاقة الشمسية بسعة 500 ميغا واط.

● مشروع الطاقة الشمسية في أور سعة 300 ميغاواط.

● مشروع محطة جنوب الناصرية الثانوية سعة 400 ك ف، ضمن مشاريع نقل الطاقة.

● مشروع إنشاء خطين ستراتيجيين (الرميلة- جنوب الناصرية) و (جنوب الناصرية- ذي قار المركبة)، سعة 400 ك ف.

● مشروعِ الشبكة الخارجية لمحطة ذي قار المركبة سعة 400 ك ف.

● إنجاز محطات أريدو والإسكان الصناعي الثانوية، والرفاعي الثانوية، سعة 132 ك ف، ودخولها للعمل.

● مشاريع خطوط النقل بسعة 132 ك ف ومنها (أريدو - الإسكان)، (الإسكان- شرق - الناصرية)، (ذي قار المركبة- البطحاء)، (المصبّ العام- جنوب الناصرية)، (جنوب الناصرية– البصيّة).

■ افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة أور السياحية، وتتضمن المركز الثقافي والمسرح السومري المفتوح، ومسرح أور المغلق، ومركزاً لحوار الأديان، والجناح الإداري الذي يضمّ قاعات للاجتماعات.

■ إطلاق الأعمال التنفيذية للمشاريع الآتية:

● مشروع فندق (إينانا) خمس نجوم سعة 400 غرفة، في مدينة أور السياحية.

● مشروع متحف أور العالمي ومشروع مدينة الإنتاج الدرامي.

● مشروع مسجد (خاتم الأنبياء)، ومشروع إنشاء سوق تراثي ضمن مدينة أور السياحية.

■ متابعة سير الأعمال في مشروع مطار الناصرية الدولي، والاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة في منشآته.