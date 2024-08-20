رئيس الوزراء يؤكد انطلاق العمل في حزمة مشاريع خدمية متنوعة في ذي قار

2024-08-20 17:14:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، انطلاق العمل في حزمة مشاريع خدمية متنوعة في محافظة ذي قار، فيما أشار الى ان افتتاح ملعب الإدارة المحلّية يشكل أهمية لأبناء المحافظة وافتتح دون احتفال احتراماً لأجواء الزيارة الأربعينية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السودان افتتح، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من مشروع مدينة أور السياحية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة ذي قار.وأضاف، "تضمنت المرحلة الأولى للمشروع إنشاء المركز الثقافي، والمسرح السومري المفتوح، ومسرح أور المغلق، ومركز لحوار الأديان، والجناح الإداري الذي يضمّ قاعات للاجتماعات".وأعلن رئيس الوزراء –حسب البيان- إطلاق "الأعمال التنفيذية في مشاريع؛ متحف أور العالمي، وفندق سياحي سعة 400 غرفة، ومدينة الإنتاج الدرامي، وكذلك مشروع مسجد (خاتم الأنبياء)، ومشروع إنشاء سوق تراثي ضمن مدينة أور السياحية، في إطار حزمة من المشاريع الاستراتيجية لصندوق إعمار ذي قار".وأكد رئيس الوزراء أن "زيارته لمحافظة ذي قار هي الثانية خلال العام الحالي، وضمن منهج المتابعة الميدانية والتواصل، للوقوف على تنفيذ المشاريع او إقرار مشاريع جديدة"، مشدداً على "خصوصية المحافظة التاريخية والسياحية، وما قدمه أبناؤها من تضحيات وطنية".وأشار السوداني إلى ان "مسرح أور بعد إنجازه بمستوى من التنفيذ والإبداع، وإمكانية أن يحتضن مختلف الأنشطة الثقافية، مؤكداً وضع حجر الأساس لمشاريع مهمة في مدينة أور التاريخية سبق أن أقرها مجلس الوزراء، مثل مشروع (المدينة الثقافية)، لتكتمل مدينة أور السياحية، وكذلك وضع حجر الأساس لمتحف وفندق لتتكامل الخدمات السياحية في المحافظة، إلى جانب العمل على الانتهاء من مشروع مطار الناصرية الدولي، لاستقبال أفواج من السائحين والزوار".وبين رئيس الوزراء – حسب البيان- أن "افتتاح ملعب الإدارة المحلّية يشكل أهمية لأبناء المحافظة، وهو معلم رياضي مهم جرى إنجازه بمواصفات متقدمة، وافتتح دون احتفال احتراماً لأجواء الزيارة الأربعينية، فضلاً عن تأكيد سيادته على الاهتمام بالقطاع الصحي وافتتاح مستشفى البطحاء، وأهمية توفير الكوادر الشاملة بمختلف التخصصات".وفي قطاع الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى حزمة من المشاريع المهمة، التي تخدم أقضية جنوب المحافظة وتربطها بخطوط النقل مع محطة الرميلة في البصرة، بينها مشاريع النقل والتوزيع التي تعمل على استدامة الطاقة الكهربائية، ضمن رؤية الحكومة في التوسع بمحطات الإنتاج.وأكد السوداني أن "مشروع إنتاج أكثر من 10 آلاف ميغاواط، ستكون حصة ذي قار منه (1260) ميغاواط، وتتوفر جميع متطلبات نجاح المشروع، ضمن موديل اقتصادي جديد، وأن العقد مع شركة سيمنز سيضيف ما مقداره 912 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر التوسعة بالدورة المركبة ضمن القرض الألماني، كما أن مشاريع التوسعة ضمن العقد مع GE، ستؤمن زيادة في الإنتاج مقدارها 250 ميغاواط، وهي ضمن الاتفاق العراقي الصيني".وأوضح رئيس الوزراء أن "أكثر من 2400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أقرت كمشاريع وهي في طريق التنفيذ للمحافظة، مع العمل المستمر باتجاه ضبط التوزيع وفكّ الاختناقات في الأحمال، مشيراً إلى مشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيتم إطلاق عقد متوقف سعة 300 ميغاواط للطاقة الشمسية، وهي ضمن منهاج البرنامج الحكومي".