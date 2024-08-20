2024-08-20 17:14:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدراسة مشروع تأسيس أول شركة للغاز شرقي العراق.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" محافظة ديالى تضم عدة حقول غازية أبرزها المنصورية الذي يعد الأكبر على مستوى البلاد من ناحية الاحتياطات وهو خاضع للتطوير حاليا بالاضافة إلى حقل "الخشم الأحمر" الذي أحيل مؤخرًا من خلال وزارة النفط ضمن رخصة التطوير إلى شركة عربية".

واضاف، إنه" قدم مشروعًا متكاملًا لتأسيس شركة غاز الوسط مقرها في ديالى من أجل بدء أولى خطوات البنية الإدارية لهرم اقتصادي نؤمن بأنها سيكون لها دور في دعم اقتصاد العراق، لافتا الى إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أصدر توجيهات بدراسة المشروع وتقديم اجابات من أجل المضي في الاجراءات الكفيلة لولادة أول شركة غاز شرق العراق".

واشار الكروي الى، إن" الاحتياطات في حقول ديالى الغازية المكتشفة تؤهلها إلى أن تحقق الاكتفاء الذاتي بعد مراحل التطوير الأولى ويمكن أن تكون بوابة للتصدير اذا ما توفرت البنية التحتية للمضي في تحويل حقول ديالى إلى بوابة لدعم اقتصاد البلاد".