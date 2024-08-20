الكرد "ممتعضون" من مجلس ديالى: همشتم 25% من سكانها

2024-08-20 18:07:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أكد ممثل الكرد في مجلس ديالى أوس المهداوي، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، أن مجلس المحافظة همش 25% من سكانها في جلسة اليوم.

وقال المهداوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الكرد يمثلون 25% من سكان ديالى وهم ثاني قومية على مستوى المحافظة، لكن تم تهميشهم في السلطة التنفيذية، واليوم جرى تهميشهم على مستوى لجان مجلس المحافظة".

وأضاف: "قررنا مع اثنين من الاعضاء الانسحاب من الجلسة، كرسالة احتجاجية"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن تبنى عملية سياسية توافقية في ظل تهميش واضح وعدم انصاف المكونات والقوى السياسية".

وتابع، أن "عملية دمج اللجان وتحديد رئاساتها تمت دون علمه لذا قرر الانسحاب".

وأردف، أن "لجان مجلس ديالى يجب أن تراعى بها الاستحقاقات وأن تكون هناك مشاركة فعلية لكل القوى"، لافتا الى أن "أي محاولات اقصاء ستعطي رسالة سلبية".

واقر مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (20 آب 2024)، تشكيل 8 من لجانه المركزية، مشيرا الى تاجيل الاربعة المتبقية الى الاسبوع المقبل.

وقال مدير الدائرة الإعلامية في مجلس ديالى علي نجم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس ديالى عقد جلسة رسمية بحضور اغلب أعضائه لمناقشة تشكيل لجانه المركزية والبالغ عددها 12 لجنة".

وأضاف نجم إن "المجلس اقر تشكيل 8 لجان ابرزها الامن والصحة والطاقة والقانونية والنزاهة فيما قرر تأجيل 4 لجان متبقية للجلسة المقبلة وهي المهجرين والشباب والرياضية والاوقاف والتخطيط ".

وأشار الى أنه "تم تسمية رؤساء اللجان الـ8 واعضاءها من اجل مباشرة مهامها بشكل رسمي في متابعة الملفات ذات الاختصاصات المختلفة".

فيما أكدت مصادر، ان مجلس ديالى صوت على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية قائممقامين ومدراء نواحي بمهامهم كتصريف اعمال لحين انتخاب بدلاء عنهم فتح باب الترشيح للمناصب المذكورة لمدة 30 يوما".

وبنفس السياق اعلن رئيس المجلس عمر معن الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم" عن أسماء الأعضاء ممن تمت تسميتهم لرئاسات اللجان، مشيرا الى أنه "تم التصويت على رشاد التميمي رئيسا للجنة الامن والدفاع، وفارس مزاحم الجبوري نائبا له والتصويت على فرقد الربيعي رئيسة للجنة الاعمار والاستثمار والإسكان وفادي اللهيبي نائبا لها ، كما تم التصويت على دريا خير الله رئيسة للجنة التربية والتعليم والاعلام ورشيدة الدايني نائبا لها، والتصويت لماجدة كمبش رئيسة للجنة الصحة ودريا خير الله نائبا لها".

وتابع: "كما تم التصويت على رشيدة الدايني رئيسة للجنة الخدمات على ان يكون رشاد التميمي نائبا لها، كما تم خلال الجلسة التصويت لنافع الجبوري رئيسا للجنة القانون والمالية ودريا خير الله نائبا له، والتصويت لفارس مزاحم الجبوري رئيسا للجنة الطاقة وفرقد الربيعي نائبا له، والتصويت لتركي جدعان رئيسا للجنة النزاهة، وأيضا تم التصويت لفادي اللهيبي رئيسا للجنة المهجرين وتركي جدعان العتبي نائبا له إضافة الى اختيار فادي اللهيبي امينا لسر مجلس المحافظة".