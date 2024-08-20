الفضاء العراقي.. فرصة جديدة للشباب وسط تحديات الأمن والاقتصاد

2024-08-20 18:35:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فتح الفضاءالإلكتروني آفاقاً واسعة لأبناء الجيل الجديد في العراق، خاصة لأولئك الذينيواجهون صعوبات في العثور على فرص عمل حقيقية داخل بلد يعيش أكثر من 10 ملايينعراقي فيه تحت خط الفقر، بينما بلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 40%.

وبالرغم من الاحتياطياتالنفطية الهائلة، يجد العديد من المواطنين في العراق، تحديات كبيرة تتمثل في توفيرسبل العيش الكريم التي تتناسب مع إمكانيات الدولة الاقتصادية.

واتجه الكثير من شبابالعراق للعمل الحر عبر الانترنت في مجالات مختلفة مثل التسويق، او التصميم، أومتخصصي مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى التداول من خلال افضل شركات التداول المرخصةفي العراق لعام 2024، وذلك في محاولة للانفصال عن واقع البلد المأزوم على الصعيدينالسياسي والاقتصادي.

الهدر بلغة الأرقام

يعاني العراق من فسادٍمُستشرٍ وله صور متعددة حسب بعض الحالات التي كشف عنها التحقيقات الرسمية والتيشملت عقودًا وهمية، موظفين غير موجودين، ومشاريع متعثرة، مما أدى إلى تراجع الخدماتالحيوية مثل التعليم والصحة، وحسب الأرقام الرسمية لمؤشر الفساد العالمي، يحتلالعراق المركز رقم 154 من أصل 180 دولة.

ووفق بيانات رسمية،أهدرت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2007 نحو 250 مليار دولار، وهو رقم يقل عنتقديرات اخرى صادرة من خبراء الاقتصاد والذين قدروا حجم الأموال التي تم هدرها منسوء استغلال الموازنات الحكومية الضخمة بنحو 450 مليار دولار.

يأتي ذلك، على الرغم منالجهود الحكومية لـ"ذر الرماد في العيون" عن طريق وضع خطط لتحسين الوضعالاقتصادي، إلا أن سياسات الفساد وضعف التخطيط أدى إلى تزايد معدلات الفقروالبطالة.

وتتضح أثار ذلك الفسادفي التفاوت الاقتصادي ما بين 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، بالتزامن مع ظهور 36 مليارديرًا في العراق، معظمهم حققواثرواتهم من خلال نشاطات غير مشروعة.

عقوبات ومفاوضات

في نفس الوقت، لم تقتصرمعاناة العراق على فساد، خاصة مع التبعية السياسية للولايات المتحدة الأمريكية منذ2003 تضع الكثير من العراقيل في طريق الاستفادة حتى من الاحتياطي النقدي للبنكالمركزي للعراق والذي يبلغ حوالي مئة ملياردولار والمتواجد تحت سيطرة البنكالاحتياطي الفيدرالي.

وتفرض الولايات المتحدة،عقوبات على المصارف التجارية في البلاد، بحجة تهريب الأموال العراقية إلى دولالجوار (سوريا، إيران) المفروض عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية.

في هذا الشأن، كشفت أحدثتقارير عن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة فرض العقوبات على المصارفالتي تم فرضها خلال الأعوام السابقة، دون نية لرفع تلك العقوبات عنها، أي منعتداول العملة الأمريكية في تلك البنوك حتى أجل غير مسمى، بالإضافة لخطط تقوم علىإغلاق مصارف التي تتجاوز الضوابط المتعلقة بغسل الأموال، وتهريب العملة، والعملعلى توفير الدعم للكيانات السياسية المناوئة للولايات المتحدة.

كذلك تتضمن تلكالإجراءات تحويل المفاوضات المتعلقة بالدولار العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكيةمقتصرًا على مسؤولي البنك المركزي الحكومي فقط دون تدخل من الحكومة العراقية. وذلكلتجنب تأثير الميول السياسية للحكومات في العراق.

الوجود الأجنبي

في غضون ذلك، أعلنتوزارة الخارجية العراقية، في بيان، تأجيل الإعلان عن موعد إنهاء مهمة التحالفالدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلاد بسبب "التطورات الأخيرة".

وفيما يتعلق بالعلاقاتالثنائية مع واشنطن، أشارت وزارة الخارجية إلى أن هذا "منفصل تماما" عنالعلاقة مع قوات التحالف الدولي. وقالت الوزارة "هذه العلاقة كانت موجودة قبلالتحالف وستستمر بعده". وأوضحت الوزارة أنه لم يعد هناك قوات أميركية فيالبلاد، باستثناء المستشارين العسكريين الذين يعملون "تحت مظلة التحالفالدولي".

يأتي نفي الحكومةالعراقية لتواجد قوات عراقية على أراضيها رغم الإعلان في وقت سابق من الشهر الجاريعن مقتل خمسة أفراد أميركيين على الأقل في هجوم على قاعدة عسكرية في العراق.

ولهذا ينتهي المطافبالمواطن العراقي أمام حكومات تقود بلد متذيل قائمة الفساد عالميًا، فاقداً جزءاً منسيادته على الأرض من خلال وجود قوات أجنبية تتحكم في مقاليد الأمور، وتفقد بعضاً آخرمن تلك السيادة بفقدان السيطرة على احتياطيات نقدية متولدة من ثروتها النفطية،والتي لا تستطيع حتى التفاوض بشأنها إلا من خلال البنك المركزي.