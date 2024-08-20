العتبة العباسية تفتتح محطة مياه الفيادة بسعة 12 مليون لتر يوميا على طريق (يا حسين)

2024-08-20 18:49:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت العتبة العباسية المقدسة، اليوم الثلاثاء، افتتاح محطة مياه الفيادة بسعة 12 مليون لتر يوميا على طريق (يا حسين) بين كربلاء والنجف.وذكرت العتبة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "المشاريع الهندسية في العتبة العباسية افتتحت محطة مياه الفيادة بسعة 12 مليون لتر يوميا على طريق (يا حسين) بين كربلاء والنجف"، مؤكدة، "دخولها الخدمة والتجهيز".وكان قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة قد أطلق- في وقت سابق من اليوم الثلاثاء- التشغيل التجريبي لمحطة مياه الفيادة في طريق (يا حسين) الرابط بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، والتي بلغت مدة إنجازها نحو 70 يومًا، وجُهّزت المحطّة بمعدّات ذات مواصفات ومناشئ عالمية".