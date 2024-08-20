2024-08-20 18:56:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، (20 آب 2024)، عن إلقاء القبض على ارهابي ينتمي لداعش شمالي العاصمة.

وقالت عمليات بغداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بتواجد احد الارهابيين الخطرين ضمن قاطع المسؤولية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من فرقة المشاة السادسة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، والتوجه للمكان المحدد وتطويقه، ومداهمة داره والقاء القبض على الارهابي والذي ينتمي الى عصابات داعش الارهابية المنهزمة".

وأشارت الى "ضبط عدد من الهواتف (موبايلات) وحاسبة (لابتوب) بحوزة الارهابي، وقد تم تسليمه الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".