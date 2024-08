2024-08-20 18:56:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعة اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، تسجيل آلاف المخالفات المرورية التي رصدها الرادار في العاصمة بغداد. وذكرت المديرية وفي جدول بينت فيه عدد الغرامات المسجلة، حيث جاءت مخالفة تجاوز السرعة المقررة أولا بعدد المخالفات حيث بلغت 3838، ومخالفة الممر الأيسر لمركبات الحمل و الباصات بـ328، وعدم ارتداء حزام الأمان 141 مخالفة، واستخدام الهاتف […]

The post بعد رصد الكاميرات آلاف المخالفات.. تضاعف الغرامات المرورية والمواطن اخر من يعلم appeared first on جريدة المدى.