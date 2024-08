توافقات سياسية تقرب "أزمة" منصب رئيس البرلمان من الحل

2024-08-20 18:56:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتوافق سياسي بين الكتل السياسية في البرلمان، بدت ملامحه تلوح في الأفق، يتصدره اسم محمود المشهداني، الأمر الذي قد يضع نهاية أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، بعد نحو عشرة أشهر من إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي.حيث أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الثلاثاء، أن بقاء محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب بيد […]

