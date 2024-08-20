"منقسم لفريقين".. أنشيلوتي يخشى على الريال من عدوى باريس

2024-08-20 19:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يخشى نادي ريال مدريد أن يصاب بفيروس باريس سان جيرمان عقب التوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يعتقد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن يمكنه تحقيق النجاحات من خلال التوازن الدفاعي، ومن خلال هذه الاستراتيجية حقق نجاحاته في الميرنجي بفريق موثوق في المهام الدفاعية ويدعم الابتكارات الهجومية.

ويعتقد أنشيلوتي أن كل لاعب في التشكيلة لديه إلهامه الخاص، لكن التوازن هو الأمر الأساسي، ولذلك غضب من غياب هذا الأمر عن أول مباراة للريال في الليجا ضد مايوركا، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وشعر أنشيلوتي بخوف لأن خطة مايوركا أضعفت الميرينجي وأكدت قلقا كان منتشرا في النادي وغرفة الملابس، وهو انقسام الفريق إلى قسمين.

وأشارت إلى أن وصول مبابي ورحيل كروس غيرا نظام الريال، وجعله أشبه بقسمين أحدهما لا يشارك في المهام الدفاعية، وبات الفريق وكأنه يلعب بخطة 4-2-4، وهو أمر استفاد منه مايوركا للغاية.

وأوضحت أن ما فعله مايوركا سلط الضوء على الشبح الذي كان موجودا في ريال مدريد قبل هذه المباراة وهو "لا يجب أن نصبح مثل باريس سان جيرمان"، كان هذا التعليق المنتشر بشدة في المدينة الرياضية للميرنجي قبل بداية الموسم الحالي.

وذكرت أن هناك حالة رعب لدى ريال مدريد من تكرار تجربة وجود ميسي ونيمار ومبابي معا في هجوم سان جيرمان، وبالتالي يحصد الميرنجي مساوئ الأمر بمعرفة الفرق الأخرى لنقاط ضعف الملكي واستغلالها.