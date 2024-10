بغداد تترقب الإدارة الجديدة للبيت الأبيض ومخاوف من "سياسة خشنة"

2024-10-25 20:05:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىتصاعد حظوظ المرشح الجمهوري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية التي لم يتبق لها سوى أيام، خيم بظلاله على الواقع العراقي في ظل وضع إقليمي ملتهب، إذ توقع مراقبون أن يظهر البيت الأبيض سياسة "خشنة ومتشددة" تجاه الطبقة السياسية والفصائل العراقية، ما قد ينعكس سلبا على العراق بشكل عام، فيما قلل […]

