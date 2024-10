عاجل| نينوى تستيقض على افتتاح جامعات أهلية جديدة.. منافسة في الجودة والأقساط الدراسية

2024-10-25 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الموصل/ عراق أوبزيرفر تسود حالة من الجدل والنقاش بين أهالي الموصل بعد الإعلان عن افتتاح جامعات أهلية جديدة في محافظة نينوى ثاني اكبر محافظات العراق. وبينما يعدها البعض ظاهرة صحية ستنعكس بالإيجاب على واقع المحافظة التي لا تزال ترمم وضعها بعد سنوات من تحريرها من قبضة تنظيم داعش الارهابي، يشكك البعض في جدوى كل هذا …

