بهدف نظيف.. كربلاء يتغلب على الميناء في الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق

2024-10-25 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كربلاء/ عراق اوبزيرفر فاز فريق كربلاء يوم الجمعة، على ضيفه فريق الميناء بهدف وحيد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً. وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق كربلاء جاء الهدف عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة التاسعة، …

