ما المخرج لحل ازمة الكاز .. خبير يوضح

2024-10-25 20:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تتواصل الازمة الحادة بمادة الكاز منذ اكثر من اسبوع ما اثر على العديد من الأنشطة الحيوية التي تعتمد عليه، مثل تشغيل المركبات وعجلات الحمل والمولدات الكهربائية. وفي هذا الشأن رجح الخبير النفطي عصام الجلبي استمرار استيراد البنزين والكاز إلى منتصف السنة القادمة. وقال الجلبي لـ عراق اوبزيرفر إنه “من المتوقع استمرار استيراد …

