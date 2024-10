مقتل 4 ارهابيين بغارة جوية شرق صلاح الدين

2024-10-25 20:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

صلاح الدين / عراق اوبزيرفر اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، استهداف مفرزة ارهابية بغارة جوية شرق صلاح الدين. وذكرت القيادة في بيان ، أنه “تتواصل الضربات الموجعة لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية المكثفة لمدة أربعة أيام، والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل والمتميز من الرجال الشجعان في مديرية الاستخبارات …

