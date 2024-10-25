2024-10-25 20:09:04 - المصدر: ايشان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، قتل مفرزة إرهابية مكونة من 4 عناصر، ضمن قاطع شرق صلاح الدين، بضربة جويّة نفذتها طائرات إف 16 العراقية. وذكرت الخلية في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “الضربات الموجعة تتواصل لقصم ظهر الإرهاب والخلاص من عناصره المهزومة، ومن خلال المتابعة الفنية المكثفة لمدة أربعة أيام، والمعلومات الدقيقة والجهد الميداني المتواصل […]

ظهرت المقالة قتلت مَن بداخله.. طائرات إف 16 العراقية تغير على وكر للإرهابيين في صلاح الدين أولاً على ايشان.



