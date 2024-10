2024-10-25 20:09:04 - المصدر: جمار

هل كانت رغبتي بالسير في شوارع نظيفة، بلا مضايقات، تؤدي إلى هلاك الدولة وقيمها؟ استعادة لانتفاضة تشرين وما تركته من أثر، علينا وعلى حياتنا..

The post التظاهُر خلف الشاشات: كيف غيَّرتنا تشرين، حقاً؟ appeared first on جمار.