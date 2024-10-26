هجوم جوي إسرائيلي على أهداف عسكرية في سوريا

2024-10-26 07:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

موقع غارة جوية إسرائيلية سابقة استهدفت مبنى في العاصمة السورية دمشق (رويترز)

شنت إسرائيل فجر السبت ضربات جوية انطلاقاً من الجولان والأراضي اللبنانية على سوريا، على ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر عسكري أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري والأراضي اللبنانية مستهدفة بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها.

وكانت وكالة "سانا" أشارت في وقت سابق إلى "سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق يجري التحقق من طبيعتها".

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وتزامن ذلك مع إعلان إسرائيل أنها "تهاجم أهدافاً عسكرية" في إيران "رداً على هجمات متواصلة منذ أشهر" على إسرائيل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا إن "الدفاعات الجوية انطلقت بكثافة في حمص ودمشق وريفها وطرطوس وحماة لمحاولة التصدي للطائرات الاسرائيلية التي عبرت الأجواء السورية عند الحدود السورية الأردنية من الجولان المحتل باتجاه شرق سوريا ومنطقة التنف التي هي تحت سيطرة التحالف الدولي باتجاه العراق".

واستهدفت "الطائرات الإسرائيلية في طريقها كتيبة رادار تقع في السويداء لأنها رصدت وجودها" في جنوب سوريا.



