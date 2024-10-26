العراق ينفي تعرضه لأي اعتداء بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي العسكري على إيران

2024-10-26 18:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 26 - 10 (كونا) -- نفى العراق اليوم السبت تعرضه لأي اعتداء إسرائيلي تزامنا مع الهجوم العسكري الذي استهدف إيران في وقت سابق مؤكدا عدم تعرض أي أهداف داخل العراق لأي عدوان.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني تأكيده "عدم تعرض أي منشأة عراقية أو أهداف مدنية أو عسكرية أو اقتصادية داخل العراق إلى هجوم أثناء اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على إيران".وتداولت وسائل إعلام محلية عراقية أنباء عن سماع دوي انفجارات مجهولة المصدر في محافظة صلاح الدين شمال بغداد مساء أمس الجمعة وفجر اليوم السبت.وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم عن تعرضها إلى هجوم جوي عسكري من الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع عدة ما أسفر عن مقتل عسكريين اثنين و"تسبب في أضرار محدودة". (النهاية) ع ح ه / م ج ب