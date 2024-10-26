نوروز يتغلب على النجف في دوري نجوم العراق

2024-10-26 18:10:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحقق فريق نوروز لكرة القدم، اليوم السبت، فوزا مهما على نظيره النجف بنتيجة 2-1 في دوري نجوم العراق.وسجل نوروز مبكرا عبر اللاعب مروان حسين في الدقيقة 6، فيما أضاف الهدف الثاني أحمد محمود في الدقيقة 87 وفي الدقيقة 90+6 قلص النجف النتيجة بتسجيله هدفا عن طريق محمد قاسم.