الإعمار: نسب إنجاز متقدمة في مشاريع المياه بالديوانية

2024-10-26 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشاريع المياه الصالحة للشرب في محافظة الديوانية.وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار، عمار عادل المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الإعمار بمتابعة مشاريع الخطة الاستثمارية المدرجة ضمن قطاع المياه وبإشراف المديرية العامة للماء، أجريت زيارة تفقدية إلى محافظة الديوانية؛ للاطلاع على مشاريع البنى التحتية في قطاع الماء الصالح للشرب".وأضاف، أن "أهمية هذه المشاريع تكمن في توفير المياه الصالحة للشرب والقضاء على الشح المائي في المحافظة"، مبينا، أنه "تم إدراج 4 مشاريع جديدة خلال العام الجاري ضمن مشاريع البنى التحتية في محافظة الديوانية"، موضحا، أن "الجولة تضمنت زيارة مشروع ماء الشامية الذي يعمل بطاقة 1000 متر مكعب في الساعة، ومشروع ماء الدغارة - سومر بطاقة 2000 متر مكعب في الساعة، ومشروع الخطوط الناقلة بطول 100 كيلومتر متعدد الاقطار من 300 إلى 800 مليمتر، والذي سيوفر الماء الصالح للشرب لمركز المدينة من محطتي آل صالح وآل حمد".وتابع، أنه "سيتم الإعلان قريبا عن مشروع ماء المهناوية، وهنالك 4 مشاريع استشارية لا تزال قيد إكمال أعمال التصاميم والتدقيق، وهي (مشروع ماء آل بدير ومشروع ماء الحمزة)".وأكد، أن "المشاريع الحالية ستقضي على الشح المائي في المحافظة"، مبينا، أن "نسب الإنجاز في المشاريع متقدمة عما خطط لها، ونأمل أن يسير العمل بهذه الوتيرة المتصاعدة؛ لتأمين إيصال الماء الصالح للشرب للمناطق كافة في المحافظة".