مستشار حكومي يحدد ميزات إدخال التكنولوجيا في المدن الذكية

2024-10-26 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التحول الرقمي والاتصالات حسن الخطيب، اليوم السبت، عن أهمية إدخال التكنولوجيا في المدن الذكية، فيما أكد أن إدخالها سيسرع عملية التطوير ويقلل من كلف الوحدات السكنية.وقال الخطيب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك حاجة ماسة لإدخال التكنولوجيا الرقمية في مفاصل البلد بالأخص في أهم المشاريع التي نقوم بها اليوم في النهضة المعمارية الواسعة النطاق"، لافتاً إلى، أنه "نريد التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في إدخال التكنولوجيا الرقمية للمدن الذكية للإسراع وتحسين عملية التطوير العمراني التي من شأنها التقليل من كلف الوحدات السكنية".وأضاف، أنه "إذا أدخلت التكنولوجيا والأتمتة في عملية تصميم الوحدات السكنية وعملية تنفيذها يمكن أن تحقق الإسراع في تنفيذ المشاريع المعمارية بأضعاف مضاعفة"، مبيناً، أن "بعض المؤسسات في القطاع الخاص بدأت تنظر الى إدخال هذه التكنولوجيات في عملية الاستثمارات العقارية وتنفيذ المشاريع الكبرى للوحدات السكنية؛ لتحقيق طفرة في تقليل كلف البناء واختصار الزمن بشكل كبير".وأوضح الخطيب، أن "هناك مباحثات مع شركات عالمية لإدخال التكنولوجيا في العراق؛ لزيادة توعية المجتمع بالتكنولوجيا"، مردفاً، أنه "عند إدخال التكنولوجيا أثناء البناء سوف تكون كلفتها أقل وأداؤها أفضل بكثير من إدخالها بعد الانتهاء".