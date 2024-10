2024-10-27 00:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

مدريد/ متابعة عراق اوبزيرفر انطلقت مباراة «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني الممتاز. جاء تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: لونين خط الدفاع: ميندي، روديجر، ميليتاو، فاسكيز خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، فالفيردي خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس، كيليان …

