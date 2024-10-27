في كلاسيكو التسلل والفرص الضائعة.. برشلونة يفوز على مدريد برباعية

2024-10-27 01:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن برشلونة من تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، على غريمه التقليدي ريال مدريد، في قمة الكلاسيكو التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، لصالح الدوري الاسباني.

وتألق النجم روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله هدفين، فيما أضاف الشاب المتألق لامين يامال الهدف الثالث، قبل أن يختتم رافينيا رباعية الكتالونيين.

شهدت المواجهة إثارة كبيرة، حيث أُلغي هدفان للنجم كيليان مبابي لصالح ريال مدريد بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

كما شهدت المباراة اضاعة العديد من الفرص المحققة أمام المرمى لكلا الجانبين.

بهذا الفوز، عزز برشلونة موقعه في صدارة الدوري، بثلاثين نقطة، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 24 نقطة.