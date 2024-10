الحرب وتهديد «الصدر».. «الإطار» يحاول «تنصيب المشهداني» بموعد جديد

2024-10-27 01:35:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تضغط التوترات العسكرية بالمنطقة على العراق، حَسَبَ وجهة نظر خبراء ومحللين وحتى "الإطار التنسيقي"، الذي يحاول استباق أية "مفاجآت" بإنهاء ملف رئيس البرلمان.وكان من المفترض ان يعقد البرلمان، أمس، طبقا لدعوة "الإطار" جَلسة لحسم اسم رئيس مجلس النواب، لكن بسبب استمرار الخلافات تأجلت لـ72 ساعة اخرى.ويحاول التحالف الشيعي، إقناع أجنحته بالداخل والقوى […]

