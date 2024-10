2024-10-27 01:35:06 - المصدر: جريدة المدى

ترجمة عدنان عليمع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، عادت المخاوف بشأن التدخل الأجنبي في العملية الديمقراطية إلى الظهور. ويأتي أحد أكثر التهديدات أهمية وإثارة للقلق من الصين، التي ورد أنها تنشر آلاف الحسابات المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام والتأثير على نتائج الانتخابات، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صحيفة The […]

The post الصين تنشر آلاف الحسابات المزيفة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 appeared first on جريدة المدى.