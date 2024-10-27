2024-10-27 15:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة ماضية في نمو القطاعين النفطي والغازي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء استقبل وزير النفط حيان عبد الغني السواد، بحضور وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع".

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى "خطط الحكومة الماضية في نموّ القطاعين النفطي والغازي، وتطور مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي، من خلال جولات التراخيص التي تم فيها التعاقد على استثمار العديد من الحقول النفطية والغازية، بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب، ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية".

وأضاف البيان، أنه "في ما يخصّ التعاون مع مجموعة "أوبك بلس" جرى التأكيد على أهمية الشراكة مع الدول المنتجة للنفط؛ بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، والتزام العراق بما تم الاتفاق عليه في إطار المجموعة، بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الإنتاج، وذلك وفق الجدول المحدّث الذي قدمته وزارة النفط إلى منظمة (أوبك)".