منتخب الناشئين يحرز ذهبية بطولة العالم لتنس كرة القدم

2024-10-27 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أحرز منتخب العراق للناشئين بتنس كرة القدم، اليوم الأحد، لقب بطولة العالم باللعبة، التي أختتمت فعالياتها في مدينة بوخارست الرومانية، بمشاركة (24) منتخباً من مختلف قارات العالم.

وقال رئيس اتحاد اللعبة صفاء صاحب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخب الناشئين أحرز لقب البطولة والوسام الذهبي عقب تفوقه في المباراة النهائية على منتخب الدنمارك بشوطين مقابل لا شيء"، موضحاً أن "ما تحقق يعد إنجازاً غير مسبوق بالمرة، وهو الأول من نوعه، وفي أول مشاركة للعراق في بطولات العالم على مستوى منتخبات الناشئين".

وأضاف صاحب أن "منتخب الناشئين تفوق على منتخبات كندا ومولدوفا والدنمارك في دور المجموعات، ثم تغلب على منتخب قبرص في دور الثمانية، وتأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب هنگاريا في الدور نصف النهائي".

وتابع رئيس اتحاد اللعبة أن "العراق أحرز وسامين فضيين آخرين في البطولة نفسها، حيث حصد الوسام الفضي في فعالية مختلط الشباب، وكذلك أحرز الوسام الفضي في فعالية مختلط المتقدمين، بينما حصد الناشئون أيضاً الوسام النحاسي في منافسات فعالية المختلط".