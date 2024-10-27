2024-10-27 15:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/كشفت مجلة ميد الانكليزية، يوم الأحد، عن انكماش يضرب سوق المشروعات في العراق بنسبة 5.9%.

وذكرت المجلة، في تقرير اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مؤشر المشاريع الخليجية لدول مجلس الخليج العربي ارتفعت ما عدا العراق وإيران خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وتحديداً من 13 أيلول/سبتمبر إلى 11 أكتوبر تشرين الأول".

وأضافت أن "العراق خسر 23 مليار دولار من قيمة المشاريع حيث انكمشت سوق المشاريع فيه بنسبة 5.9%، كما انكمشت سوق المشاريع في إيران بنسبة 0.9% أو 2.5 مليار دولار".

وأشارت إلى أن "النمو في قيمة المشروعات لدول الخليج العربي بلغ 10 مليارات دولار بفضل ما شهدته أسواق السعودية والإمارات".