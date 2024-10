المجمع الفقهي والوقف السني يرفضان تعديل قانون الأحوال

2024-10-27 15:25:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/المدى أعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، يوم الأحد، رفضهما لصيغة التعديل الحالية لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أنه لا يوجد مسوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين شيعية وسنية. وجاء هذا الموقف في بيان مطول صدر عن لجنة مشتركة من المجمع الفقهي العراقي، (أعلى مرجعية سنية في العراق)، وديوان الوقف السني، لدراسة مقترح تعديل قانون الأحوال […]

