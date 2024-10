أكثر من 50% من المصانع العراقية متوقفة: أزمة تهدد الاقتصاد!

2024-10-27 15:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىحذر المختص في الشأن الاقتصادي، نبيل المرسومي، من تداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع الصناعي في العراق، حيث أفاد بأن أكثر من 50% من المصانع المسجلة في البلاد متوقفة عن العمل. وأوضح المرسومي أن "العراق يمتلك نحو 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات، إلا أن 35 ألفاً منها توقفت لأسباب متعددة، منها نقص الدعم الحكومي […]

