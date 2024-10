2024-10-27 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

أهمية الشراكة مع الدول المنتجة للنفط؛ بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

