2024-10-27 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

‏المجمع الفقهي والوقف السني يعلنان رفض الصيغة الحالية لتعديل قانون الأحوال الشخصية ويؤكدان أن لا مسوغ لاستبداله بمدونتين شيعية وسنية

