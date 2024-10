2024-10-27 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع داخل مخزن تجاري وسط بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”: إن “فرق الدفاع المدني تبذل جهوداً حثيثة للتعامل مع حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على أسطوانات لغاز التبريد في شارع الظلال ببغداد”.

