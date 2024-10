يتأرجح بين الخمسينات.. خبير مالي: انخفاض الدولار بالأسواق العراقية مؤقت ولن يتراجع للأربعينات

2024-10-27 15:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر تواصل اسعار صرف الدولار بالهبوط في البورصتين الرئيسيتين في بغداد معنيون اكدوا ان الانخفاض سببه حالة التهدئة التي تشهدها المنطقة. وفي هذا أكد الخبير الاقتصادي محمود داغر ان حالة انخفاض الدولار الامريكي قياسا للدينار العراقي هي حالة موقتة تتاثر بالاحداث الامنية التي تشهدها المنطقة والتي تشهد حالة من التهدئة . وقال داغر …

